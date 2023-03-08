Depremzede aileler Giresun Adası'nı gezdi

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GİRESUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Giresun'a gelen aileler, Giresun Adası'nı ziyaret etti.



Gençlik ve Spor ile İl Kültür ve Turizm müdürlüklerince organize edilen etkinliğe katılan 100 kişi, tekneyle ulaştıkları adayı rehberler eşliğinde gezdi.



Giresun Gençlik Merkezi Müdürü Barbaros Ahmet Aydın, AA muhabirine, kente gelerek yurt, misafirhane, otel ve evlere yerleştirilen depremzedelere yönelik, afetin oluşturduğu olumsuzlukların aşılması amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerden birinin de Giresun Adası'na gezi olduğunu belirten Aydın, "Etkinliğimize katılan ailelerimiz güzel bir gün geçirme fırsatı yakaladı. Rehberler eşliğinde adamızı gezip hoş vakit geçirdiler. Kendilerinden çok olumlu dönüşler aldık. Depremzede ailelerimize yönelik kültürel, tarihi ve sportif etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek." dedi.

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