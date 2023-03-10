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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Fatih Can Genç, Mejia, Görkem Sağlam, Serginho, Savicevic, Borja Sainz, Bajic

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Münir Levent Mercan, Bertolacci, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne

Goller: Dk. 20 Bajic (Penaltıdan), Dk. 39 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor), Dk. 44 Münir Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 45+2 Hayrullah Bilazer (Bitexen Giresunspor)


GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

19. dakikadaki Giresunspor atağında Mejia'nın sol kanattan yaptığı ortada Biraschi'nin topa koluyla müdahalesine maçın orta hakemi Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

20. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

39. dakikada Savicevic'in defansın arkasına attığı topla buluşan ve kaleci Batuhan Ahmet Şen ile karşı karşıya kalan Bajic, kaleye vurmak yerine yerden Borja Sainz'a topu aktardı. Borja Sainz, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

44. dakikada Mejia'nın Giresunspor ceza sahası ön çizgisi önünde Borini'ye yaptığı müdahaleye maçın hakemi Kadir Sağlam faul kararı verdi. Atışı kullanan Münir Levent Mercan, kaleci Ferhat Kaplan'ın bakışları arasında topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


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