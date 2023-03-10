Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias (Dk. 59 Campuzano), Perez, Faruk Can Genç, Mejia (Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Görkem Sağlam, Serginho (Dk. 79 Kuwas), Savicevic, Borja Sainz (Dk. 90 Doğan Can Davas), Bajic

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Münir Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 73 Shukurov), Ricci, Ozdoev (Dk. 90+4 Nikholas), Colley (Dk. 83 Ljajic), Borini, Diagne (Dk. 90+3Kazım Kazım)

Goller: Dk. 20 Bajic (Penaltıdan), Dk. 39 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor), Dk. 44 Münir Levent Mercan, Dk. 57 Borini (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Hayrullah Bilazer, Dk. 65 Faruk Can Genç (Bitexen Giresunspor), Dk. 53 Baniya, Dk. 79 Ricci (VavaCars Fatih Karagümrük)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

55. dakikada Giresunspor ceza sahası içerisinde Ozdoev, Arias'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.



57. dakikada penaltı atışını kullanan Borini, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 2-2.

87. dakikada Perez, ceza sahası ön çizgisi önünde Ricci'yi düşürdü ve maçın hakemi faul kararı verdi. Diagne'nin kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.





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