Fındık üreticisine yazlık gübre uyarısı

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerine yazlık gübre uyarısında bulundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, yazlık gübrelerin mart ve mayıs aylarında bahçelerde uygulanması gerektiğini belirtti.

Fındık tarımında gübreleme işlemine de büyük önem verilmesi gerektiğine vurgu yapan Karan, şunları kaydetti:



"Fındık, ülkemiz, bölgemiz ve özelikle ilimiz için son derece önemli tarımsal bir üründür. Altın değerindedir. Verimli ve kaliteli bir ürün elde etmek için gübreleme işlemi de önemlidir. Fındığın gelişip oluşabilmesi için gübre uygulaması zamanında yapılmalıdır."





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