Kümbet Yaylası'nda kış dağcılık kampı yapıldı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda kış dağcılık kampı düzenlendi.

Giresun Doğa Sporları Kulübünce (GİDOSK) yaylanın Koçkayası mevkisinde gerçekleştirilen kampta, dağcılara kış şartlarında kamp kurulumu, hayatı idame, kar yürüyüş ve tırmanış teknikleri ile dağ arama kurtarma faaliyetleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, gazetecilere, amaçlarının kentteki gençlere dağcılığı ve dağ kültürünü aşılamak olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirten Kılıç, "Kış faaliyetlerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Buradaki etkinliğimize katkı sunan Birun Otel yönetimine de teşekkür ediyoruz." dedi.





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