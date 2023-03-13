Giresun'a 2023 yılı için 122 milyon lirayı aşkın KÖYDES ödeneği aktarıldı

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GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'a 2023 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 122 milyon 848 bin lira ödenek sağlandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, aktarılan KÖYDES ödeneğiyle köylerde yol, içme suyu, küçük ölçekli sulama ve atık su projeleri gibi ihtiyaçlara dönük çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Kırsal kesimde birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:



"Bu bütçeyle köylerimizin eksiklikleri tamamlanmış olacak. İlimizde özellikle kırsal kesimde yaşanan birçok sıkıntı büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Kalan sorunların çözümü için de yoğun gayret sarf ediyoruz. Partimizin 2023 hedefleri doğrultusunda, ilimizde kırsal kesimin bütün altyapı ve üst yapı hizmetlerinin bitirildiği ve köylerimizin kalkınarak yaşam seviyelerinin yükseltildiği Giresun'u hep birlikte inşa edeceğiz inşallah."





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