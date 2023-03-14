Giresun'dan deprem bölgesine 634 araçla yardım malzemesi sevk edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemesi yüklü 634 araç sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremin hemen sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, deprem bölgelerine personel, araç gereç ve yaşam malzemelerinin ulaştırılmasına devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Giresun Valiliğimizin koordinasyonunda, afetzede vatandaşlarımıza destek amacıyla, AFAD Kriz Merkezinin yönlendirdiği bölgelere ilimizden 2 bin 969 personel ve 1248 araç gönderilmiştir. Bugüne kadar 634 araç yardım malzemesi bölgeye sevk edildi. Malatya'ya 282, Adıyaman'a 181, Kahramanmaraş'a 84, Gaziantep'e 29, Hatay'a 52, Diyarbakır'a 3, Osmaniye'ye 2 ve Adana'ya 1 araç olmak üzere 634 araç yaşam ve ihtiyaç yardımı deprem bölgelerine intikal ettirmiştir. Deprem bölgesine gönderilen araçların içerisinde su, gıda, kıyafet, ayakkabı, hijyen, çocuk bakım ve medikal ürünler, ilaç, ev tekstili, enerji ve arama kurtarma malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer almaktadır."

Bölgeye 53 ekskavatör, 6 kanal kazıyıcı, 8 vinç, 19 itfaiye ve arasöz ile 29 ambulans başta olmak üzere 614 araç ile 63 yaşam konteyneri de ulaştırıldığının altı çizilen açıklamada, "Giresun'da halen 7 bin 495 depremzede yurt ve evlerde misafir edilmektedir. İlimizde misafir edilen depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da karşılanacak olup tüm kurum ve kuruluşlarımızla depremzedelerin acılarını dindirmeye ve yaralarını sarmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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