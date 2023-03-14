Giresun'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da, 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda İl Sağlık Müdürlüğü, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Giresun Tabip Odası tarafından tören düzendi.

Burada konuşan Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, sağlık çalışanlarının büyük bir sorumlulukla insan hayatı ve sağlığı için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının deprem afetinde de büyük sorumluluklar üstlendiğine vurgu yapan Bulut, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen, tüm ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte yine büyük sorumluluklar üstlenmiştir. Salgında, depremde ve benzeri olağanüstü hallerde gösterdikleri insan üstü gayretin yanında hekimlerimiz, diğer sağlık personelimizle birlikte yılın her günü, her saatinde milletimize yüksek fedakarlık bilinci ile hizmet vermeye devam etmektedir. Onların bu fedakarlıklarını karşılıksız bırakmamak da bizlerin sorumluluğundadır."

Giresun Tabip Odası Başkanı Erhan Demirelli ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nın buruk şekilde kutlandığını ifade etti.





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