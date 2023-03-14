Espiye'de depremzede öğrenciler yararına resim sergisi açıldı

GİRESUN (AA) - Espiye ilçesinde depremzede öğrenciler yararına resim sergisi düzenlendi.
Espiye Gençlik Merkezi'nde organize edilen sergide, Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu resim öğretmenleri Ahmet Fatih Bayrak, Neslihan Can ve öğrencilerin yaptığı 120 resim satışa sunuldu.
Sergiden elde edilecek gelir, ilçedeki depremzede öğrenciler yararına kullanılacak.
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, anlamlı etkinliğe katkı sunan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Serginin açılışına, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ve davetliler katıldı.