Giresunspor'da basın sözcüsü Ekiz, takımın durumunu değerlendirdi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor'da basın sözcüsü Ekiz, takımın durumunu değerlendirdi:

AA

Giresunspor'da basın sözcüsü Ekiz, takımın durumunu değerlendirdi:

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, yıllar sonra mücadele ettikleri ligde kalıcı olacaklarını söyledi.

Ekiz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir süre önce Giresunspor'u aydınlık yarınlara taşımak ve Süper Lig'deki mücadelesini kalıcı hale getirmek amacıyla göreve başladıklarını anımsattı.

Ligin 25. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında şansız bir şekilde sahadan bir puanla ayrıldıklarını aktaran Ekiz ama oyuncuların sahada gösterdiği mücadele ve kazanma arzularına şahit olduklarını vurguladı.

Ekiz, maçtan sonra Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın futbolculara, "Başınızı öne eğmeyin, biz Giresunspor'uz, zoru ve mücadeleyi severiz. Bu ligde kalıcı olacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu işi başaracak kalitede oyuncularsınız." ifadelerini kullandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ben de ek olarak şunları ifade etmek istiyorum, bu takım, yıllar sonra mücadele ettiğimiz Süper Lig'de kalıcı olacaktır. Bizler bunun için gereken tüm mücadeleyi ve mesaimizi saha dışında vererek elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz."

Göreve geldikleri ilk günden bugüne futbolcular ve personele olan yükümlülüklerini yerine getirerek, 15 günde 15 milyon lira civarında ödeme yaptıklarını belirten Ekiz, böylece futbolcuların sahadaki mücadelelerine odaklanmalarını sağlayacak bir ortam oluşturduklarına işaret etti.

Ekiz, "Hedef 2828 Yeni Üye" kampanyasını da hayata geçirdiklerini de anımsatarak, "Bu kampanya ile hem ailemizi genişleteceğiz hem de kulübümüze maddi anlamda önemli bir kaynak oluşturacağız. Her Giresunspor sevdalısının kulübümüze üye olup bizleri desteklemelerini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da destek vermeleri için çağrıda bulunan Ekiz, şu görüşlere yer verdi:

"Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz, tabiri caizse kötü gün dostu olan büyük Giresunspor taraftarını en mutlu olduğumuz yer, Çotanak Spor Kompleksi'nde omuz omuza kenetlenmiş ve tek yürek halinde görmeyi çok arzuluyoruz. Şuna gönülden inanıyorum ki bizler yönetimi, futbolcusu, taraftarıyla kenetlendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Bu inançla bir kez daha, evimizde oynayacağımız Alanyaspor karşılaşmasına tüm taraftarlarımızı davet ediyor, büyük mücadelemize ortak olmalarını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Espiye'de depremzede öğrenciler yararına resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Espiye'de depremzede öğrenciler yararına resim ...
Giresun'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Giresun'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı
Giresun'dan deprem bölgesine 634 araçla yardım malzemesi sevk edildi
YEREL HABERLER Giresun'dan deprem bölgesine 634 araçla yardım ...
Giresunsporlu Perez, ailesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Giresunsporlu Perez, ailesiyle birlikte Anıtkabir'i ...
Espiye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına fidanlar dikildi
YEREL HABERLER Espiye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ...
Giresun'a 2023 yılı için 122 milyon lirayı aşkın KÖYDES ödeneği aktarıldı
YEREL HABERLER Giresun'a 2023 yılı için 122 milyon lirayı aşkın ...
Kümbet Yaylası'nda kış dağcılık kampı yapıldı
YEREL HABERLER Kümbet Yaylası'nda kış dağcılık kampı yapıldı
Fındık üreticisine yazlık gübre uyarısı
YEREL HABERLER Fındık üreticisine yazlık gübre uyarısı
Giresun yaylalarında yazdan kalma günler yaşanıyor
YEREL HABERLER Giresun yaylalarında yazdan kalma günler yaşanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.