Giresun'da aşırı tuz tüketimini düşürmek için çalışmalar yürütülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da aşırı tuz tüketimini düşürmek için çalışmalar yürütülüyor

AA

Giresun'da aşırı tuz tüketimini düşürmek için çalışmalar yürütülüyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da tuz tüketim miktarını düşürmek için yürütülen çalışmalar kapsamında 3 işletmeye "Aşırı Tuz Kullanımını Azaltan İşletme" unvanı verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bakanlıkça yürütülen "Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı" kapsamında kent genelindeki işletmeleri bilgilendirdi.

Müdürlük, 14-20 Mart Tuza Dikkat Haftası kapsamında da belirtilen kriterleri gönüllü olarak yerine getiren 3 işletmeye belge verdi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, "Aşırı Tuz Kullanımını Azaltan İşletme" unvanı alan Doğa Koleji'nde gazetecilere, fazla tuz tüketiminin kronik hastalıkların en önemli sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

Hipertansiyon, kalp ve böbrek rahatsızlıkları, troid gibi hastalıkların engellenmesi ve erken aşamada önlenmesinin önemine dikkati çeken Bulut, söz konusu programın hastalıkların önlenmesinde önemli olduğunu aktardı.

Bulut, programdaki kriterlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yıllık olarak değerlendirmeleri yapıyoruz. Bunlar neler? Özellikle tuz tüketiminin zararlarıyla ilgili ya da alınması gereken ideal değer hakkında bilgilendirme yazıları, kullanılan besin öğelerinin günlük kalori ihtiyaçlarını belirten bilgilendirme yazısı ve masalarda tuz kullanımını teşvik edici tuzluk ya da paket tuz gibi uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik çeşitli değerlendirme kriterleri var."

Dünya Sağlık Örgütünün günlük tuz tüketim miktarı önerisinin 5 gram olduğuna işaret eden Bulut, "Bu da günlük bir çay kaşığına tekabül ediyor. İlimizde ilk aşamada tuz tüketiminde 8-10 gram düzeyine, önümüzdeki 10 yıl süresince de 5 gram seviyelerinin altına inmek hedefimiz." dedi.

Bulut, tuzun, günlük vücut stabilitesinin sağlanması, kemik ve troid hastalıklarının önlenmesi, normal tansiyon değerlerinin oluşması için gerekli olduğunu ancak 5 gramdan fazlasının vücut dengesini bozduğunu, troid ve kalp hastalıklarını artırdığını vurguladı.

İşletmelerde ve yemekhanelerde yapılan yemeklerde tuz miktarının yeterli olduğunu kaydeden Bulut, öncelikle işletmelerdeki, okul ve hastane yemekhanelerindeki tuzlukların kaldırılması, bu konuda bilgilendirmelerin yapılması, günlük kalori miktarlarının belirtilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da 50 bin metrekarelik "Millet Ormanı" kurulacak
YEREL HABERLER Giresun'da 50 bin metrekarelik "Millet Ormanı" ...
Giresunspor'da Perez, Savicevic ve Kuwas'a milli davet
YEREL HABERLER Giresunspor'da Perez, Savicevic ve Kuwas'a milli ...
Giresun üçüncü 6 yıllık IPARD destek paketine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Giresun üçüncü 6 yıllık IPARD destek paketine ...
Giresunspor'da basın sözcüsü Ekiz, takımın durumunu değerlendirdi:
YEREL HABERLER Giresunspor'da basın sözcüsü Ekiz, takımın durumunu ...
Espiye'de depremzede öğrenciler yararına resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Espiye'de depremzede öğrenciler yararına resim ...
Giresun'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Giresun'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı
Giresun'dan deprem bölgesine 634 araçla yardım malzemesi sevk edildi
YEREL HABERLER Giresun'dan deprem bölgesine 634 araçla yardım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.