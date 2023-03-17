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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık ihracatında yeni hedef Hindistan

AA

Fındık ihracatında yeni hedef Hindistan

GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Sektörel Ticaret Heyeti, Hindistan'da çeşitli temaslarda bulundu.

KFMİB'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Proje Desteği kapsamında 13-15 Mart tarihleri arasında Hindistan'da organizasyon gerçekleştirildi.

Uluslararası Gıda ve Ağırlama Fuarı (AAHAR 2023) ile eşzamanlı gerçekleştirilen organizasyona iştirak eden 8 firmanın temsilcileri, başkent Yeni Delhi'de Hintli alıcılarla ikili görüşmeler yaptı.

Hindistan'ın en önemli gıda fuarı AAHAR'a, KFMİB ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinden katılım sağlanarak, Türk fındığına ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Açıklamada, KFMİB Başkanı Hasan Osman Sabır'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Dünyanın en büyük kuruyemiş pazarlarından biri konumundaki Hindistan, yıllık yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kaju, 1 milyar dolarlık badem ve 200 milyon dolarlık Antep fıstığı ithalatı yapıyor. Fındık ithalatı ise söz konusu rakip ürünlere göre çok düşük düzeyde, sadece 3,8 milyon dolar karşılığında 600 ton. Buna rağmen yaklaşık 300 milyonu üst gelir grubunun oluşturduğu kalabalık nüfusu ve kuruyemiş tüketim alışkanlığı göz önünde bulundurulduğunda Hindistan'ı her daim fındık için önemli potansiyel barındıran bir pazar olarak değerlendiriyoruz."

Sabır, Hindistan'da fındık tüketiminin artırılması için özellikle fındığın besin değeri ve sağlığa yararına dikkati çekecek tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Fındık ihracatçılarının, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen organizasyonda, Hindistan'ın önemli kuruyemiş ithalatçıları ve fındığı katkı maddesi olarak kullanan çikolata, şekerleme ve dondurma ürünleri imalatçıları ile ikili görüşmeler gerçekleştirildiğine dikkati çeken Sabır, şunları kaydetti:

"İştirak eden firmalar tarafından faydalı olduğu değerlendirilen ikili görüşmelerle fındık ihracatımızın arttırılmasına yönelik yeni iş fırsatları yaratıldı, aynı zamanda gerek geleneksel gerekse modern satış kanallarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Etkinliğin, Hindistan'a yönelik fındık ihracatımızı daha üst seviyelere çıkaracağını umuyoruz. Ticaret Bakanlığı desteğiyle söz konusu ülkede Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Türk fındığına ilişkin müşterek reklam ve tanıtım faaliyetlerine çok yakında başlamak istiyoruz."

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