İki asırlık "Davaha" dokumasının köyündeki son temsilcisi

Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ve dayanaklı ilçeler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da Akçiçek köyüne özgü iki asırlık Davaha dokumasının yok olmaması için 75 yaşındaki Fatma Hastaoğlu, evindeki tezgahta kilim dokumaya devam ediyor.

Alucra ilçesinde ismini 60 haneli köyün eski adından alan, rengarenk iplerin ahşap tezgahta geometrik ve bitki motiflerine dönüştürülmesi ile elde edilen Davaha dokuması, geçmişte neredeyse tüm evlerde yaygınken günümüzde yalnızca Fatma Hastaoğlu tarafından yapılıyor.

Fatma Hastaoğlu, 63 yıldır eşinin yaptığı tezgahta sipariş üzerine çeşitli ebatlarda kilim dokuyor.

Davaha dokumasının köyündeki son temsilcisi olan Fatma Hastaoğlu, AA muhabirine, kimilerinin ölmesi, kimilerinin ise İstanbul'a göç etmesiyle kendinden başka köyde kilim dokuyan kalmadığını söyledi.

Geçmişte 6 metrekarelik kilimi 3 kişinin dokuduğunu anlatan Hastaoğlu, şu an ise tüm işi kendisinin yaptığını söyledi.

Hastaoğlu, Davaha kiliminin kullanışlı olduğunu belirterek, "Eskiden koyun yününden dokunuyordu. Yünler boyanıyor, taranıyordu. Uğraşması zordu ama şu an hazır ipler var, ipleri paket paket alıp dokuyorsun. Per, eğrilce, ulama gibi nakış isimleri var. Geçmişte nakışları da aramızda bölüşüp tamamı bitince birleştiriyorduk." dedi.

- "Kilim satıp evimize şeker, un, yağ alıyorduk, çocuklarımıza bakıyorduk"

Dokumadan geçmişte kazanç sağladıklarını dile getiren Hastaoğlu, "Bizim köyümüz kırsal kesimde, diğer köylerden gelip bu dokumaları alıyorlardı, biz de para kazanıyorduk. Kilim satıp evimize şeker, un, yağ alıyorduk, çocuklarımıza bakıyorduk." diye konuştu.

Fatma Hastaoğlu, gençlerin Davaha dokumasına ilgi göstermemesinin kendisini üzdüğünü belirterek, "Köyde şu an bir tezgah daha var. Tezgahın sahibi öldü ama tezgah kapısında kurulu duruyor. Oradan geçerken, o tezgahı gördükçe burnumun ucu sızlıyor." ifadelerini kullandı.

Ortalama 15 günde bir kilim dokuduğunu ifade eden 6 çocuk annesi Hastaoğlu, çok renk kullanarak kilim dokumanın emek isteyen bir iş olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.