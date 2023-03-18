GİRESUN (AA) - Giresun'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erikliman Mahallesi'ndeki şehitlikte gerçekleştirilen törende, anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, duaların ardından sona erdi.



Vali Enver Ünlü, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'ndeki törende, Çanakkale'nin, canlar feda ederek hürriyete ulaşan bir milletin ibret verici kahramanlık destanı olduğunu vurgulayarak, "Unutulmamalıdır ki bu Çanakkale maneviyatı gönüllerde yaşadıkça ve bunu sahiplenen vatanseverler var oldukça, geçmişte ve günümüzde başarılmaya çalışılan bölücülük faaliyetleri de asla başarılı olamayacaktır. Bu toprakları korumanın bedelini kanıyla ve canıyla ödeyen bu aziz millet, bundan sonra da sahnelenmek istenen hiçbir kirli oyuna izin vermeyecektir." dedi.



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