Espiye'de düzenlenen "Talim ve Tashih-i Huruf" kursu sona erdi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde organize edilen "Talim ve Tashih-i Huruf" kursu tamamlandı.



İlçe Müftüsü Osman Gülbe, müftülük binasında düzenlenen belge töreninde, 16 din görevlisinin katıldığı kursun 3 ay sürdüğünü söyledi.



Gülbe, kursta Kur'an-ı Kerim ve meal okuma, talim ve tecvid uygulamaları, ilmihal dersleri, hitabet esasları ve dini musiki dersleri verildiğini belirtti.



Din görevlilerinin temsil makamı olduğunu vurgulayan Gülbe, "Güçlü bir şahsiyet olabilmek için kendimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. Kamil, kişilik ve erdem sahibi din görevlisinin sokaktaki yürüyüşü, duruşu, konuşması bile derstir." dedi.



Gülbe, kursa gösterilen ilgi dolayısıyla din görevlilerine teşekkür ederek, "Bizler toplumda önder olarak hakkın ve hakikatin sesini yükseltmek, Rabbimizin kitabını ve güzel ahlakı öğretmek, milletimizi ve medeniyetimizi en güzel şekilde temsil etmekle görevlendirildik. Bu görevi en güzel biçimde yerine getirmekle mesulüz, bu kurslar sayesinde görevimizde başarı sağlayacağız." diye konuştu.



Program, Gülbe'nin kursiyerlere belgelerini vermesinin ardından sona erdi.

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