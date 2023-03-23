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Giresunspor Teknik Direktörü Keleş, ligde kalacaklarına inanıyor:

AA

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş, ligde kalacaklarına inanıyor:

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, ligde kalacaklarına inandıklarını belirterek, "Ligin geri kalan bölümünde bize en az 12 puan daha gerekli. Bunu başarabilecek güçteyiz, puan hesaplarımızı da buna göre yapıyoruz." dedi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen milli maç arasında çalışmalara Giresun'daki kulüp tesislerinde devam ettiklerini söyledi.

Arayı en iyi şekilde geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Keleş, 25 Mart Cumartesi günü Ordu'da 3. Lig ekiplerinden Orduspor 1967 ile hazırlık maçı oynayacaklarını belirtti.

Keleş, ligde 26 haftanın geride kaldığını anımsatarak, "Geride kalan haftalara bakılacak olursa çok da istediğimiz yerde değiliz. Çünkü son periyodu kötü geçiriyoruz. İlk yarıyı iyi geçirmiştik, fakat son periyotta biraz zorlandık. Zaman zaman iyi oyunlarımız da vardı ancak bunları sonuçlara yansıtamadık." diye konuştu.

Sezon sonunda ligde kalmayı başaracaklarına inandıklarının altını çizen Keleş, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzde daha uzun bir maraton var. Geçen sene ligde kalmayı başarmıştık. Bu sezon da ligde kalacağımızı düşünüyorum. Buradaki en büyük eksikliklerimizden biri transfer yapamamamız. Rakiplerimiz ise güçlendi. Bu noktada bayağı sıkıntılar çekiyoruz. Eksilmemize rağmen iyi bir takım kurduk ve ligde kalacağız. Alt grupta yer alan rakiplerimiz, İstanbulspor hariç, hepsi Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor'dan 3 puan alacak. Biz 6 puan alacağız. Oradan bir avantajımız var. Fakat ligin geri kalan bölümünde bize en az 12 puan daha gerekli. Bunu başarabilecek güçteyiz, puan hesaplarımızı da buna göre yapıyoruz."


- "İyi sonuçlarla bizim de yönetimimizin elini güçlendirmemiz gerekiyor"


Haftalardır galip gelememe şanssızlığını ligin 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak kırmak istediklerini vurgulayan Keleş, ligde çıkışa geçmek istediklerini kaydetti.

Keleş, yeni yönetimin ellerinden geldiğince oyunculara maddi destek sağladığına dikkati çekerek, "Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyorlar çünkü zor günlerden geçiyoruz, çok sıkıntılar çektik. Bir nebze de bunlardan arındık. İyi sonuçlarla bizim de yönetimimizin elini güçlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Giresunspor taraftarına da destek çağrısında bulunan Keleş, "Taraftarımıza büyük görevler düşüyor. Zor günler geçirdiğimiz yerde takıma sahip çıkıyorlar, çıkmaya da devam edeceklerdir. Çünkü biz buralara hiç de kolay gelmedik. Onların buradaki desteği bizim için çok önemli." diye konuştu.

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