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Giresun'dan deprem bölgelerine 648 araçla yardım malzemesi sevk edildi

AA

Giresun'dan deprem bölgelerine 648 araçla yardım malzemesi sevk edildi

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere bugüne kadar 648 yardım aracının sevk edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri iş birliğinde devam ettiği belirtildi.

Deprem bölgelerine personel, araç gereç ve yaşam malzemelerinin ulaştırılmasına devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giresun Valiliğimizin koordinasyonunda, afetzede vatandaşlarımıza destek amacıyla AFAD Kriz Merkezinin yönlendirdiği bölgelere ilimizden toplam 3 bin 140 personel ve 1319 araç gönderilmiştir. Bu araçlardan deprem bölgesi; Malatya'ya 288, Adıyaman'a 186, Kahramanmaraş'a 84, Gaziantep'e 29, Hatay'a 55, Diyarbakır'a 3, Osmaniye'ye 2 ve Adana'ya bir araç olmak üzere toplam 648 araç, yaşam ve ihtiyaç yardımını araçlarla deprem bölgelerine intikal ettirmiştir."

Açıklamada, deprem bölgelerinde arama, kurtarma, ilk yardım, lojistik ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere ise, 53 ekskavatör, 6 kanal kazıyıcı, 15 yükleyici, 110 tır kamyon ve 29 ambulans olmak üzere toplam 671 aracın gönderildiği belirtildi.

Giresun'da 681'i yurt, misafirhane ve otellerde olmak üzere toplam 7 bin 791 depremzedenin kentte misafir edildiği kaydedilen açıklamada, depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılanacağı vurgulandı.

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