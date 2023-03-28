Giresunspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

PO2 nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, 2 Nisan Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çotanak Spor Kompleksi'nde, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sporcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, gazetecilere, Corendon Alanyaspor karşısında saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak 3 puan elde etmek istediklerini söyledi.

Giresun halkını ve taraftarları takımlarına daha fazla destek olmaya davet eden Ekiz, şunları kaydetti:

"Giresun şehrinin uzun yıllar sonra elde ettiği Süper Lig şansı ve fırsatını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bu zorlukları el birliğiyle tek ses tek yürek olarak aşabiliriz. Tüm taraftarlarımızın tribünleri doldurmalarını ve takımı yalnız bırakmadıklarını bir kez daha göstermelerini istiyoruz. Herkesi takımımızla tek yürek halinde mücadelemize ortak olmaya davet ediyoruz. Hedefimiz mutlak galibiyet. Biz istersek yaparız, biz istersek başarırız."





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