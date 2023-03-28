Espiye'de öğrenciler yaşlılara palyatif bakım hizmeti veriyor

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde lise öğrencileri, yaşlılara palyatif bakım hizmeti veriyor.

Espiye 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Samiye Yıldırım, gazetecilere, "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında öğrencilerin çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

Yıldırım, bunlardan birinin de "Yaşlılar Haftası" kapsamında, öğrencilerce yaşlılara yönelik palyatif bakım hizmeti verilmesi olduğunu belirtti.

Yaşlıların tüm hizmetlerinin öğrencilerce karşılandığını aktaran Yıldırım, önümüzdeki süreçte ilçe genelinde bu hizmeti sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.





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