Espiye Müftüsü Gülbe, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesi Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başhekim Opr. Dr. Cemil Bayraktar ile bir süre sohbet eden Gülbe, ardından ziyaret ettiği hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hasta ziyaretinin İslam dininde ve kültüründe önemli bir yeri bulunduğuna işaret eden Gülbe, şunları kaydetti:



"Hastalarımıza moral vermeyi, yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyoruz. Rabbimizin kapısı huzur bulduğumuz kapıdır. Bu kapıda hastalıklarımız dert değil, bir nevi dermandır. Hastalıklarımız Rabbimize ilticaya vesiledir. Bize düşen sabır ve şükürdür."





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