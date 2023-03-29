Giresunspor, Alanyaspor karşısında galibiyete odaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, Alanyaspor karşısında galibiyete odaklandı

AA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bizim için çok önemli maçlardan bir tanesi. Kazanmamız gereken bir maç." dedi.

Giresunspor, Alanyaspor karşısında galibiyete odaklandı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bizim için çok önemli maçlardan bir tanesi. Kazanmamız gereken bir maç." dedi.

Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'nde antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi çalışarak değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sakat oyuncularının iyileştiğini ifade eden Keleş, "Milli maç aralarında iyi bir periyot yakaladığınızda düşüş oluyor. Fakat düşüşteki takımlar için de yeniden çıkışa geçmek için iyi bir fırsat oluyor. Bizim de bu ara böyle bir fırsata ihtiyacımız vardı, iyi çalıştık." diye konuştu.

Alanyaspor karşısında 3 puan elde etmek istediklerini vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Bizim için çok önemli maçlardan bir tanesi. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Kazanmamız gereken bir maç. Tabii ki burada taraftarımıza da ihtiyacımız var. Stadı dolduracaklarını ve her zamanki gibi desteklerini sağlayacaklarına inanıyorum. Bizi 90 dakika boyunca desteklesinler. Biz de oyuncular da kendilerini mahcup etmeyecek ve sahadan 3 puanla ayrılacağız."


- "Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz"

Keleş, Kolobiyalı Campuzano'ya tekliflerin olduğunu, sezon sonuna kadar da hiçbir oyuncularını kaybetmek istemediklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Campuzano şu anda bizim oyuncumuz ama teklifler var. Oyuncu da gitmek istediği ve şartlar oluştuğu zaman kulübümüz bunu değerlendirecektir. Biz geldiğimiz günden itibaren burada olmak istemeyen hiçbir oyuncumuzu tutmadık zaten. Bu konuda da düşüncemiz bu. Ama şu anda her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Oyuncu gitmek istemediği sürece biz de onlarla sezon sonuna kadar çalışmak istiyoruz."


- "Artık kazanmak istiyoruz"

Giresunspor'un Brezilyalı oyuncusu Sergio Junior da Corendon Alanyaspor maçının çok zor geçeceğini belirterek,"Takım olarak 9 maçtır kazanamıyoruz ve artık kazanmak istiyoruz. Çok çalışıyor ve emek harcıyoruz bunun için. Artık bunun karşılığını da almak istiyoruz. Takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu, bir gazetecinin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağına yönelik sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Burada önceliğimiz takımı ligde tutmak. Yeni yönetimle de bu konuda henüz bir görüşme yapmadım. Sadece şu anda önceliğimiz takımı ligde tutmak."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor, Alanyaspor maçı bilet fiyatlarında indirim yaptı
YEREL HABERLER Giresunspor, Alanyaspor maçı bilet fiyatlarında ...
Giresun ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Giresun ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ...
Espiye Müftüsü Gülbe, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti
YEREL HABERLER Espiye Müftüsü Gülbe, hastanede tedavi gören ...
Espiye'de öğrenciler yaşlılara palyatif bakım hizmeti veriyor
YEREL HABERLER Espiye'de öğrenciler yaşlılara palyatif bakım hizmeti ...
Giresunspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Giresunspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ...
Giresun'dan deprem bölgelerine 648 araçla yardım malzemesi sevk edildi
YEREL HABERLER Giresun'dan deprem bölgelerine 648 araçla yardım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.