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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, Alanyaspor maçı bilet fiyatlarında indirim yaptı

AA

Giresunspor, Alanyaspor maçı bilet fiyatlarında indirim yaptı

GİRESUN (AA) - Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü oynanacak Corendon Alanyaspor maçı bilet fiyatlarında indirime gittiklerini bildirdi.

Yamak, yaptığı yazılı açıklamada, Alanyaspor ile hayati önem taşıyan bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti. Bu maçta her zamankinden daha fazla taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Yamak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Gücünü taraftarından alan Giresunspor'umuzun bu maçta her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bu amaçla Alanyaspor maçında bilet fiyatlarında yüzde 20 indirime gitme kararı aldık.

Alanyaspor müsabakasında tüm taraftarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, belediyelerimizi ve şehrimizin tüm dinamiklerinden tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Sahada mücadele edecek oyuncularımızla omuz omuza olmaya davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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