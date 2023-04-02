Giresun'da Topal Osman Ağa anıldı

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GİRESUN (AA) - Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 100. yılında anıldı.

Topal Osman Ağa'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla ilk anma töreni, Osman Ağa Meydanı'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Topal Osman Ağa ve Giresun uşaklarının anlatılacak çok hikayesi, çok kahramanlıklarının olduğunu söyledi.

Topal Osman Ağa için ikinci anma töreni ise mezarının bulunduğu Giresun Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anma törenine, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Topal Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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