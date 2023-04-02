Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Doman, Yusuf Bozdoğan, Murat Şener



Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ, Mejia, Görkem Sağlam, Savicevic, Serginho, Borja Sainz, Bajic



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Doumbia, Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Cavaleiro, Koulouris



Gol: Dk. 17 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 35 Serginho (Bitexen Giresunspor)







GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



13. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Corendon Alanyaspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, topa son olarak Perez vurdu. Arias'ın kafasından seken topu kaleci Runarsson, çizgi üzerinden çeldi.



17. dakikada Alanyaspor öne geçti. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortada boş pozisyonda bulunan Efecan Karaca, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



26. dakikada Mejia'nın ceza sahası içerisindeki Borja Sainz'a yerden aktarmak istediği top, defanstan döndü. Mejia önünde kalan topa sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



45+4. dakikada Cavaleiro'nun yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda, top üst direkten döndü.

İlk yarı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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