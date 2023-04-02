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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Doman, Yusuf Bozdoğan, Murat Şener

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias (Dk. 62 Kuwas), Alper Uludağ (Dk. 75 Faruk Can Genç), Mejia (Dk. 80 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam, Savicevic (Dk. 46 Campuzano), Serginho, Borja Sainz, Bajic (Dk. 75 Doğan Can Davas)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Doumbia (Dk. 46 Lusamba), Leroy Fer, Umut Güneş (Dk. 74 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 83 Efkan Bekiroğlu), Cavaleiro (Dk. 58 Zinedine Ferhat), Koulouris (Dk. 75 Ahmed Hassan)

Goller: Dk. 17 Efecan Karaca, Dk. 73 Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor), Dk. 84 Doğan Can Davas, Dk. 88 Kuwas (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Serginho, Dk. 48 Campuzano (Bitexen Giresunspor), Dk. 56 Runarsson, Dk. 76 Pereira, Dk. 90+4 Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor)


GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Giresunspor ile Corendon Alanyaspor 2-2 berabere kaldı.

66. dakikada Alper Uludağ'ın ara pasında Bajic, ceza sahasına girdi ve kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Runarsson topu kornere çeldi.

73. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Efecan Karaca, yere düşmesine rağmen meşin yuvarlağı Zinedine Ferhat'a aktardı. Rakibinden kurtulan ve kaleci Ferhat Kaplan'ı da çalımlayan Zinedine Ferhat, topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

84. dakikada Giresunspor golü buldu. Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan ortasında Doğan Can Davas'ın kafa vuruşunda, top sağ köşeden ağlara gitti: 1-2.

86. dakikada ev sahibi ekip, penaltı kazandı. Murat Cem Akpınar, ceza sahası içerinde Fatih Aksoy'dan kurtulmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltıyı kullanan Kuwas, kaleci Runarsson'u ters köşeye yatırarak topu sağ taraftan filelere yolladı: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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