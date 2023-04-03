Espiye Müftüsü Gülbe, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesi Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez​​​​​​​i'ni ziyaret etti.

Merkez yetkilileri ve görevlilerle görüşen Gülbe, engelli veya sağlıklı her insanın, Allah'ın en kıymetli ve değerli varlığı olduğunu söyledi.

Herkesin bir imtihandan geçtiğini belirten Gülbe, şöyle konuştu:

"Herkes sahip olduğu sağlığı, sıhhati, engelliliği, aklı, iradesi, gücü, kuvveti, ilmi, serveti, makam ve mevkii vesaire gibi değerlerle imtihana tabi tutulacaktır. Millet olarak kardeşlerimizi bağrımıza basmalı, şefkat ve merhametle yaklaşmalıyız. Elimizden gelen maddi manevi her türlü desteği vermeliyiz. Kişinin Allah katında değer kazanması, fiziksel özellikleriyle değil, gönül zenginliği ve yapıp ettikleriyle mümkün olmaktadır. Engelli kardeşlerimiz bizlere Allah'ın birer emanetidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.