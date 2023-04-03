Espiye Müftüsü Gülbe, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesi Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Merkez yetkilileri ve görevlilerle görüşen Gülbe, engelli veya sağlıklı her insanın, Allah'ın en kıymetli ve değerli varlığı olduğunu söyledi.
Herkesin bir imtihandan geçtiğini belirten Gülbe, şöyle konuştu:
"Herkes sahip olduğu sağlığı, sıhhati, engelliliği, aklı, iradesi, gücü, kuvveti, ilmi, serveti, makam ve mevkii vesaire gibi değerlerle imtihana tabi tutulacaktır. Millet olarak kardeşlerimizi bağrımıza basmalı, şefkat ve merhametle yaklaşmalıyız. Elimizden gelen maddi manevi her türlü desteği vermeliyiz. Kişinin Allah katında değer kazanması, fiziksel özellikleriyle değil, gönül zenginliği ve yapıp ettikleriyle mümkün olmaktadır. Engelli kardeşlerimiz bizlere Allah'ın birer emanetidir."