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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını Giresun'da sürdürüyor

AA

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını Giresun'da sürdürüyor

GİRESUN (AA) - 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında 7 Nisan Cuma günü Sırbistan ile Giresun'da karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Costica Buceschi, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

Ellerinden geleni yapacaklarını ve Giresun'da avantajlı bir skor almayı hedeflediklerini aktaran Buceschi, şöyle konuştu:

"Bu iki çok önemli oyun için çalışmalarımıza başladık. Aralık ayında oynanacak Dünya Şampiyonası için son elemelerimiz bunlar. Sırbistan ile oynayacağız. Sırbistan şu anda oldukça kuvvetli bir takım. Yıl boyunca sürekli Avrupa'da mücedele ediyorlar. Dünya Şampiyonalarında mücadele ediyorlar. Avrupa'nın kuvvetli kulüplerinde oynayan sporcuları var. İlk maçı Giresun'da oynayacağız. Bu bizim için avantaj. Bu şansımızı iyi değerlendirmek istiyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz."

Giresun halkını milli takıma destek olmaya davet eden Buceschi, "Giresun'da ev sahibiyiz. Bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Giresun halkını karşılaşmaya davet ediyoruz. Giresunluların desteğine çok ihtiyacımız var. Desteklerle bu takım çok daha yüksek performansla oynayacaktır." ifadelerini kullandı.


- Oyuncuların görüşleri


Milli takım kaptanı Yasemin Şahin ise Sırbistan karşısında galip gelmek istediklerini vurgulayarak,"İnşallah Sırbistan karşısında Dünya Şampiyonası bileti almak istiyoruz. Giresun bize inanılmaz keyifli ve güzel geldi. Umuyorum ki tribünleri dolduracak Giresun halkının da desteğiyle Dünya Şampiyonası'na gidecek bileti kazanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Ayşenur Kara ise milli takım oyuncuları olarak Giresun'da bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kara, bu kadar önemli karşılaşmanın ilkinin Giresun'da oynanacak olmasının heyecanını yaşadıklarını aktararak, "İyi hazırlanıyoruz. İnşallah galip gelmek istiyoruz. Giresun halkının da sağlayacağı destekle başaracağız." diye konuştu.

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