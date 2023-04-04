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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, Beşiktaş karşısında puan hedefliyor

AA

Giresunspor, Beşiktaş karşısında puan hedefliyor

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, 9 Nisan Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçtan istedikleri sonuçla döneceklerine inandığını belirtti.

Ekiz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, geçen hafta Süper Lig'de yeni bir sayfa açıp uzun süre sonra galibiyetle tanışmak için çıktıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasından beraberlikle ayrıldıklarını anımsattı.

Maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmelerine rağmen kalan bölümde yaptıkları basit hataların sahadan bir puanla ayrılmalarına sebep olduğunu ifade eden Ekiz, "Ama olsun, Giresunspor'un hedefi belli. Ne yaptığını, ne yapacağını ve nasıl mücadele edeceğini iyi biliyor. Biz bu işin üstesinden gelebilecek iyi bir kadroya ve teknik heyete sahibiz. Öyle ya da böyle bu yarışı istediğimiz yerde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekiz, ligin 28. haftasında Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de her maç zor. Bu maç da onlardan biri olacak. Beşiktaş, Türk futbolumuzun köklü takımlarından biri. Rakibimize saygı duyarak, Giresunspor'umuz kendi oyununu sahaya yansıtacaktır. Giresunspor daha önce Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan nasıl puan aldıysa bu maça da aynı hırs ve öz güvenle çıkacaktır. Biz elimizden gelen çaba ve gayreti sahaya yansıtarak inşallah İstanbul'dan istediğimiz sonuçla döneceğiz ve alt sıralardan uzaklaşmak için adım atacağız."

Corendon Alanyaspor maçında tribünlere gelerek takıma tam destek veren taraftarlara da teşekkür eden Ekiz, "Çağrımıza kulak veren, bitiş düdüğüne kadar yeşil-beyazlı takımımıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmada da taraftarlarımızın bizleri yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Onların desteği bizler için çok önemli. Giresunspor, taraftarıyla güzel. Biz taraftarımızla yan yana, omuz omuza vererek bu işi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Ekiz, "Hedef 2828 Yeni Üye" kampanyasının devam ettiğini, herkesten destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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