Espiye Müftüsü Gülbe esnafı ziyaret etti

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GİRESUN (AA) - Espiye Müftüsü Osman Gülbe, ramazan dolayısıyla kentteki esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Gülbe, kendilerine "helal kazanç" ve "zekat ibadeti" hakkında bilgi verdi.

Müftü Gülbe, yaptığı açıklamada, ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi.

Esnaf ve zanaatkarların toplumun temel taşları olduğuna dikkati çeken Müftü Gülbe, müftülük olarak rutin görevlerinin yanında halk ve esnafla da birebir temas halinde olarak, onları dinleyip taleplerini yerine getirme noktasında gayret gösterildiğini dile getirdi.





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