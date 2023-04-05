Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda H.B. ve E.B'yi gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerindeki aramada 191,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen H.B. ve E.B, savcılıkça sorgulandı.



Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlıların, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.



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