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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki hedefi galibiyet

AA

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki hedefi galibiyet

GİRESUN (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Giresun'da Sırbistan ile yapacağı 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçını farklı kazanarak, avantaj elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda 7 Nisan Cuma günü oynanacak maçla ilgili bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıç, Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekibi Görele Belediyespor dolayısıyla Giresun'un hentbola yakın bir kent olduğunu söyledi.

Kılıç, Giresun'daki tesisleri ziyaret ettiğini dile getirerek, "Tam bir hentbol mabedi olmuş. İnşallah 7 Nisan'daki maçta da seyirciler, Çotanaklar da orada olacaklar, salonu dolduracaklardır. Çünkü bizim için bu maç çok önemli, tarihimizde ilk defa dünya şampiyonası finallerine katılma hakkı elde edebiliriz." dedi.

İki maçlık bir periyot olduğunu anımsatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giresun'daki maçta alacağımız sonuç Belgrad'da oynayacağımız maçı çok etkileyecek. Bu nedenle seyircilere çok iş düşüyor, onları maça davet ediyoruz. Ramazan'a denk geliyor ama yine belediyemiz, valiliğimiz organize etmişler maçtan sonra bir iftar organizasyonu da var. İnşallah orada el birliğiyle bir ilke imza atmak üzere Giresun'da bir tarih yazmak istiyoruz. Başarılı olursak da Dünya Şampiyonası finallerine gideceğiz."

Kılıç, güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, "Almanya'da, Romanya'da, İsveç'te, Danimarka'da oynayan oyuncularımız var. Onun haricinde şu anda ligimizde çok önemli kulüplerde spor hayatını devam ettiren oyuncularımız var. Teknik ekibimizle Giresun'umuzda bunu başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Günlük maç performanslarının önemine işaret eden Kılıç, "O gün iyi olan kazanacak, tabii biz arkamızda seyirci desteğimizle artı bir avantajlıyız. Galibiyeti maksimum farkla almamız gerekiyor ki Belgrad'da nispeten daha rahat bir pozisyonda maçı oynayalım. Tek hedefimiz var galip gelmek." açıklamasında bulundu.


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