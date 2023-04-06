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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, Champness ile alacakları konusunda anlaşma sağladı

AA

Giresunspor, Champness ile alacakları konusunda anlaşma sağladı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Yeni Zelandalı oyuncu Joseph William Champness'ın alacaklarıyla ilgili anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, iki dönem transfer yasağı bulunan Giresunspor'da, yönetim kurulunun, kulübün menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın, 2021-2022 sezonunda kadroda yer alan ve geçmiş alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılan Joseph William Champness ile bir görüşme yaptığı aktarıldı.

Alacaklarıyla ilgili FIFA'ya başvuran oyuncuyla anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Başkanımız Nahid Ramazan Yamak, oyuncuyu ülkemize davet ederek İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin akabinde 2021-2022 sezonundan kalan alacaklarından kaynaklı FIFA'da bulunan dosyası ile ilgili ödeme planında anlaşma sağlanmıştır. FIFA tarafından 31 Mart 2023 tarihinde yayınlanan tescil dönemi transfer pencereleri ve kulüpsüz futbolcuların transfer dönemi haricinde de transfer yapabilmesini öngören yeni değişiklikler dikkate alınarak gelecek sezon için bahsi geçen oyuncudan tekrar faydalanmak amacıyla TFF'ye başvuruda bulunulmuş, gerekli girişimler başlatılmıştır. TFF'nin, önceki dönemlerde benzer statüdeki oyuncular ile ilgili almış olduğu olumlu kararları göz önünde bulundurarak, federasyonumuzdan 2023-2024 sezonundan itibaren oyuncumuzu tekrardan kadromuza katabilmek amacıyla olumlu görüş beklediğimizi belirtiyor, spor kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz."

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