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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, ligde kalma inancıyla yoluna devam ediyor

AA

Giresunspor, ligde kalma inancıyla yoluna devam ediyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, alacakları puanlarla ligde kalacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresunspor'un Karadeniz inadına sahip bir takım olduğunu ve başarmak için her zaman elinden gelen en iyi mücadeleyi verdiğini dile getirdi.

Takıma ve teknik heyete sonuna kadar güvendiklerini vurgulayan Ekiz, "Baktığımızda şanssız puan kayıpları yaşadık, sürpriz galibiyetlerimiz de oldu. Son 10 haftadır bir şansızlıktır gidiyor, üç puana hasret kaldık, bu hafta sonu Beşiktaş karşılaşmasında neden olmasın?" dedi.

Ekiz, "küme düşme" kelimesini kullanmadıklarını, bunu akıllarının ucundan bile geçirmediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Giresunspor'un Süper Lig'de bu sezon ikinci sezonu, bizim önceliğimiz tabii ki bu ligde kalıcı olmak. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız da şehrin kendilerinden beklentilerini çok iyi biliyor. Öyle ya da böyle Giresunspor'umuz alacak olduğu puanlarla ligde kalacak, herkes bundan emin olsun, kimsenin aklına herhangi bir soru işareti takılmasın. Biz bu sene Allah izin verirse Süper Lig'de kalacağız ve önümüzdeki sezon devam edeceğiz."

Takımın sezon boyuncu maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığına işaret eden Ekiz, "Ancak yeni yönetim ve yeni başkanla bu süreçleri hızlı bir şekilde aştık. Takımın moral ve motivasyonu yerinde. Şu ana kadar 1,5 aylık süreçte nakit akışını sağladık, halen de projeler üretip kaynak arayışındayız." diye konuştu.


- "Önceliğimiz iç sahada puan kaybı yaşamamak"

Ekiz, Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmaları haricinde 9 maçları kaldığını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Beşiktaş, Sivasspor, Ankaragücü ve Başakşehir ile oynayacağız. Baktığınız zaman bizleri çok sıkışık maçlar ve haftalar bekliyor. Önceliğimiz iç sahada puan kaybı yaşamamak ve üç puanı hanemize yazdırmak. Akabinde de dışarıda ne kadar puan alabilirsek hanemize ekleyip yolumuza devam etmek."

Teknik Direktör Hakan Keleş'in adeta Giresunlu gibi mücadele verdiğini anlatan Ekiz, "Hakan hocamız canımız, bizim de şehrimizin de hedefini çok iyi biliyor. Şu an elindeki kadroyla sıkıntısız bir şekilde ligi tamamlamak istiyor. İnşallah sağ salim bu gemiyi limana yaklaştırıp, ligi tamamlayıp, sezon sonunda da gerekli değerlendirmeyi yapıp devam etmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Ekiz, "Beşiktaş ligimizin köklü kulüplerinden biri. Giresunspor her maça olduğu gibi, bu maça da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Rakibimize saygı duyarak tabii ki mücadelemizi yapacağız. İnşallah buradan güzel bir sonuç alıp Giresun'a geri döneceğiz. İnanıyoruz, hedefimiz bu, inşallah da başaracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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