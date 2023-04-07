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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Espiye'de 5, Tirebolu ve İstanbul'da ise birer kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 17,6 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 gram kokain ile ruhsatsız otomatik av tüfeği, fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Espiye Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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