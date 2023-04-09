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Giresunspor 56. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, yayımladığı mesajla 56. kuruluş yıl dönümlerini kutladı.

Giresunspor 56. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, yayımladığı mesajla 56. kuruluş yıl dönümlerini kutladı.

Mesajında, "Gücünü bu toprakların insanından alan, kuruluşundan itibaren iyi günde kötü günde sayısız mücadeleyi camiasıyla birlikte veren, 56 yıldır şanla şerefle ülkemiz futbolunda var olan Giresunspor'umuza nice başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullanan Yamak, kulüp bayrağını en iyi şekilde temsil ederek daha da yukarılara taşımak için yorulmadan çalıştıklarını aktardı.

Yamak, Giresunspor'un mevcut yapısıyla yüzlerce sporcusu bulunan, futbol ve amatör branşlar olmak üzere birçok kategoride faaliyet gösteren büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Ben bu büyük ailenin başkanı olarak bütün branşlarımızda 'Çotanak' armalı şanlı formamızı terleten tüm sporcularımızı kutluyor, onlara emekleri için teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz ile birlikte 'Çotanak' armanın birer neferi olarak devraldığımız Giresunspor bayrağını en iyi şekilde temsil ederek daha yukarılara taşımak, Giresunspor'umuzun yer aldığı tüm kulvarlarda şehrimizi ve destekçimiz olan tüm Giresunluları en iyi şekilde temsil etmek amacıyla yorulmadan çalışacağımızın sözünü veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor'un Süper Lig'de kalıcı olacağına inandığını dile getiren Yamak, şunları kaydetti:

"Mazisi başarılar ve büyük mücadelelerle dolu olan Giresunspor'umuz, yine büyük bir mücadelenin tam ortasında yer almaktadır. Hiçbir şekilde karamsar değil, aksine aydınlık yarınlara olan sarsılmaz inancımızla ümitvarız. Dev bütçeli büyük rakiplerle mücadele ettiğimiz Süper Lig'de, futbolcularımızın, teknik heyetimizin, camiamızın, taraftarlarımızın, tüm Giresunluların gayreti ve desteğiyle kalıcı olacağımıza inancımız tamdır. Verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması ve daha aydınlık yarınları olan güçlü bir Giresunspor için herkesi Giresunspor etrafında birlik olmaya davet ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum."

Yamak, bugüne kadar kulübe emeği geçen tüm başkanlar, yöneticiler, sporcular ve antrenörlere de şükranlarını sunduğunu belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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