Karadeniz'deki 6 ilde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'deki 6 ilde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

Karadeniz'deki 6 ilde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

GİRESUN (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü için Giresun, Artvin, Trabzon, Rize, Bayburt ve Ordu'da tören düzenlendi.

Giresun'da Valilik önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, daha güvenli ve daha huzurlu bir Giresun için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını söyledi.

Güzelyazıcı, polisin başarısının, vatandaşların duyduğu güvenle doğru orantılı olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarından destek görmeyen hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması düşünülemez. Polisin her zaman vatandaşımızın yanında bulunmuş olması, vatandaşlarımızın da polisimize çalışmalarında destek vermesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Suç ve suçlularla mücadele ederken bize bugüne kadar verdiğiniz desteğin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Törene, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile emniyet personeli katıldı.

- Artvin

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ergen, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, törene katılan emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.

Törene, emniyet personelinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

- Trabzon

Meydan Parkı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Taner Bora ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Kumaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren tören sonrası Esentürk ve teşkilat mensupları, Sülüklü Mezarlığı'ndaki Şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Esentürk ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

- Rize

Rize Valiliği önünde gerçekleştirilen törene, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Murat Üngör ve emniyet personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla sona erdi.

- Bayburt

Saray Bahçesi'nde gerçekleşen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve polislerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

- Ordu

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in yanı sıra bazı partilerin il başkanları ile polisler ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da 71 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Giresun'da 71 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir ...
Giresun'da yayla yolunda meydana gelen heyelan kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Giresun'da yayla yolunda meydana gelen heyelan ...
Giresunspor 56. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
YEREL HABERLER Giresunspor 56. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Giresun'da kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Giresun'da kumar oynayan 13 kişiye para cezası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.