Espiye'de "tekne orucu" tutan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

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GİRESUN (AA) - Espiye Müftülüğü, ilçede tekne orucu tutan çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Espiye Mescid-i Aksa Camisi'nde düzenlenen programda, Müftü Osman Gülbe tarafından 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerine, ramazan ayı ve oruç hakkında bilgi verildi.



Gülbe, minikler arasında tekne orucuna büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın oruçlarını severek tutmaları büyük önem arz ediyor. Bizler de tekne orucu etkinliği düzenledik ve çocuklarımızın bu sevincine ortak olmak istedik. Tekne orucu öğrencilerimiz arasında yoğun ilgi gördü. Öğlen ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları andaki mutlulukları ve heyecanları görülmeye değerdi."

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