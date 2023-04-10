Giresunspor Kulübünden hakem ve VAR kararlarına tepki:

GİRESUN (AA) - Giresunspor Kulübü, hak ve menfaatlerinin görmezden gelinerek elinden alınmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de var olma mücadelesi veren Giresunspor'un, hakkı olmayanı istemeden, eşit şartlarda ve kurallarla mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Kulübün bu zamana kadar hakemlerle ilgili açıklama yapmaktan kaçındığının aktarıldığı açıklamada, "Yaşadığımız bariz hakem hataları ve lehimize verilmesi gerekirken görmezden gelinen VAR kararları, kulübümüz için kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bağlamda Giresunspor'un hak ve menfaatlerini kimsenin görmezden gelerek elinden almasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Süper Lig'de dün akşam oynanan Beşiktaş maçındaki bir pozisyonla alakalı hakem ve VAR kararına ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Dün oynadığımız Beşiktaş maçının ilk yarısında topsuz alanda rakip takım oyuncusu tarafından oyuncumuza yapılan ve bariz kırmızı kart ile cezalandırılması gereken pozisyonun görmezden gelinerek oyunun gidişatını etkileyecek hataların yapılması, hakemin ve VAR sisteminin pozisyonu izleme gereği bile duymaması, akabinde bir önceki pozisyonda oyundan ihraç edilmesi gereken oyuncunun gol kaydetmesi bizim açımızdan kabul edilebilir bir durumun ötesindedir. Giresunspor Kulübü olarak TFF ve MHK nezdinde konunun takipçisi olacağımızın ve sahadaki emeklerimizin yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyor, spor kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz."



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