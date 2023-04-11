Giresun'da 4 yılda 2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi

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GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince, son 4 yılda kentte 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci toplantısında, belediyenin 2022 yılı faaliyet raporu oylamaya sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Şenlikoğlu, raporun oylanmasının ardından yaptığı konuşmada, hizmetlerle dolu 4 yılı başarıyla geride bıraktıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günden bugüne temel belediyeciliğin yanında sosyal ve kültürel belediyeciliği ve proje belediyeciliğini de ön plana aldıklarını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Her 3 kulvarda da şehrimizin eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. Gerek belediyemizin kendi imkanları gerekse Ankara'daki ikili temaslarımız aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıklarımızın destekleriyle Giresun'umuza hak ettiği ve planladığımız proje hizmetleri getiriyoruz. Geride kalan süreçte şehrimize 2 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Bu miktar ve gerçekleştirdiğimiz projeler Giresun Belediyesi'nin, belediye olduğu dönemden bu yana gerçekleşen en büyük hizmet seferberliğidir."

Şenlikoğlu, 4 yıllık süreçte sahil düzenleme ve ışıklandırma, plajlar bölgesi 1. etap, Kale Yenileme ve Güzelleştirme, Sokak Sağlıklaştırma ve Dış Cephe Yenileme, Prestij Cadde Projeleri, Bilgi Evleri, Yöresel Ürünler Pazarı gibi 50'yi aşkın dev projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Millet Bahçesi, Doğu Park ve Galericiler Sitesi, Uzuncakum Su Ürünleri Merkezi ve Balıkçı Barınağı, AB Atıksu Arıtma Projesi, İkisu mevkisinden getirilen içme suyu projesi ve stadyum ile hastanenin bulunduğu bölgeye köprü gibi 30'u aşkın dev projenin ise devam ettiği bilgisini veren Şenlikoğlu, şehir girişi dal çık projesine yerel seçimler öncesi kazma vurmayı planladıklarını ifade etti.

Aytekin Şenlikoğlu, Cin Ahmet ve Nizamiye bölgelerinde otopark projesi, Küçükköy-Andal mevkisinde Ticaret Merkezi Projesi ile Ülper Altyapı Tesisleri projelerinin ise hazırlık aşamasında olduğunu bildirdi.





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