Giresun'da düzenlenmesi planlanan "3. Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri iptal edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenecek "3. Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla iptal edildi.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde tüm Türkiye'nin ve Türk milletinin, acıları sarmak için birlik olduğunu belirtti.

Yaşananların unutulmasının kolay olmayacağını, yaraların sarılmasının da felaketin büyüklüğünden dolayı süre alacağını vurgulayan Bölük, "Yüce Türk milletinin en büyük hasletlerinden biri olan zor zamanlarda birlik olma ruhu, inşallah bunu da yenecektir diye düşünüyorum ve güzel ülkemizin, güzel insanları için inşallah bu acıları hep beraber sarıp sarmaladığımız günleri görürüz diye temennide bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bölük, UFK'nin, 3. Dünya Fındık Haftası'nın bu yıl fındığın başkenti Giresun'da olacağını bir süre önce kamuoyu ile paylaştığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ancak ardı ardına ülkemizde yaşanan ve tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin acıları halihazırda taze dururken böyle bir kutlamayı bu sene için yapmamanın daha doğru olduğunu düşündük ve karara vardık. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin, yaşanan acılar nedeniyle bu sene için kutlanmayacağını, gelecek sene inşallah yine fındığın başkenti Giresun'da kutlanacağını UFK Yönetim Kurulu adına kamuoyu ile paylaşıyorum."

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