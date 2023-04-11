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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, M.U. ve Z.T'nin üzerinde yapılan aramada, 1 kilo 397 gram skunk, 477,5 gram metamfetamin ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Z.T, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, M.U. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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