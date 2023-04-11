Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, M.U. ve Z.T'nin üzerinde yapılan aramada, 1 kilo 397 gram skunk, 477,5 gram metamfetamin ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Z.T, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, M.U. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

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