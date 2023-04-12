Giresun'da üst geçitteki engelli asansörünün elektronik aksamları çalındı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da, bir üst geçitteki engelli asansörünün mekanik panosunda bulunan ana kart ve sürücü kartları çalındı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sahil ve deniz ile buluşmasını kolaylaştırmak adına hayırsever iş insanlarının desteğiyle kısa süre önce faaliyete alınan üst geçit engelsiz ulaşım asansöründe hırsızlık gerçekleştirildiği belirtildi.

İhbar üzerine söz konusu yerde emniyet ve zabıta ekiplerinin inceleme yaptığı aktarılan açıklamada, "İnceleme sonucu 2 ana kart ve 2 sürücü kartının asansör mekanik panolarından söküldüğü tutanak altına alınmış olup, 40 bin liralık kamu zararı tespit edilmiştir. Gerekli malzeme tedarikinden sonra üst geçit engelsiz ulaşım asansörümüz yeniden aktif hale getirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "vicdan dışı hareketi sergileyen" kişi ya da kişilerin tespiti için gerekli adli soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.



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