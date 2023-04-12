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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor'da hedef galibiyet serisi

AA

Giresunspor'da hedef galibiyet serisi

GİRESUN (AA) - Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'de sıralamada çok da kötü durumda olmadıklarını, bir an önce galibiyet serisi yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Beşiktaş ile oynadıkları maçta iyi mücadele etmelerine rağmen puan alamadıklarını belirtti.

Alt sıralardaki rakipleriyle üst üste maçlar oynayacaklarına işaret eden Keleş, bu karşılaşmalardan ilkinin de 16 Nisan Pazar günü konuk edecekleri Demir Grup Sivasspor ile olduğunu aktardı.

Keleş, bu maçta iç saha avantajını kullanıp, iyi oynayıp seyircinin de desteğiyle kazanmak istediklerini kaydederek, "Her maç zor, puan almak, galip gelmek zor ama ben inanıyorum ki ligin sonuna doğru bu galibiyet serisine başlayıp ligde kalma mücadelesinden kurtulacağız. Bunu da Sivasspor galibiyetiyle bir an önce başlatmış oluruz." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "İlk 11'de revizyon düşünüyor musunuz?" sorusuna Keleş, "Devamlı değişiklikler yapıyoruz, sadece maçlara değil antrenman performanslarına da bakıyoruz, bizim çok fazla bölgesel alternatiflerimiz yok ama elimizden geldiğince değişiklikler yapıp formda olan oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz." cevabını verdi.

Son maçlarda oyuna sonradan giren oyuncuların katkı verdiğini ancak genele bakıldığında defans ve orta sahanın gol ile asist katkısının yeterli olmadığını ifade eden Keleş, "Oyunculara bu konularda daha istekli, daha arzulu, daha coşkulu, özellikle duran toplarda daha etkili olmalarını söyledim." açıklamasında bulundu.


- "Bir hafta daha burada fazla kalmak için uğraşmadım"


Hakan Keleş, 11 maçtır galip gelememeleri nedeniyle kendi üzerinde yönetim ve taraftar baskısı olup olmadığıyla ilgili soru üzerine, "Geldiğim günden beri yaklaşık üç yıl, 140 hafta falan oldu, bir hafta daha burada fazla kalmak için uğraşmadım ve istenmediğimi düşündüğüm an zaten o tip kararlar alırım. Ayrıca taraftarımızın bana güvendiğini, desteklediğini biliyorum."" ifadelerini kullandı.

Bu sezon bütçelerine göre transferler yaptıklarının altını çizen Keleş, "Çok daha iyi oyuncular, daha maliyetli oyuncular almak isterdik ama hedefimiz bu sezon çok fazla kiralık oyuncu almayarak genç oyunculara yönelikti. Kadromuzu ona göre planladık, 100 lira kazanıyorsak 100 lira harcamayı düşündük. Bu kadroyla da iyi işler yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Rakiplerimiz 6 puan aldı, bay geçmeyen rakiplerimiz de var"


Keleş, uzun haftalardır galip gelememelerine rağmen bir haftayı bay geçtiklerini, iki karşılaşmadan da 6 puan alacaklarını dile getirerek, "Rakiplerimiz 6 puan aldı, bay geçmeyen rakiplerimiz de var. Lig sıralamasına bakacak olursanız çok da kötü durumda değiliz, bu zamana kadar da iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. 11 maçtır galip gelemediğimiz halde hala potanın içerisindeyiz, mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Geldiği günden beri Giresunspor'u hep sahiplendiğini vurgulayan Keleş, "Bunu gören taraftarlarımız da beni inanılmaz bir şekilde destekledi, ama ileride takıma zarar verdiğimi düşünüyorlarsa benim için problem değil, takımı birlikte tutabilmek için birçok çaba sarf ediyoruz, emek harcıyoruz ama tabii ki zarar verme noktasında bu tip kararlarda yönetimle otururuz, kararı değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Keleş, bir basın mensubunun Giresunspor yönetim kurulunun bilet fiyatlarında yaptığı indirime yönelik sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bunlar güzel şeyler, taraftara ihtiyacımız her zaman var. İstatistiklere baktığımızda taraftar olarak ligin 8'inci ya da 9'uncu sırasındayız. Kötü bir durumda da değiliz taraftar olarak ama çok daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Stadımızın dolması gerektiğini düşünüyorum. Başkanımız bu konuda bir kampanya yapmış, inşallah son haftalara girdiğimizde stadımızı dolduracaklar. Biz de taraftara o coşkuyla beraber bir galibiyeti Sivasspor maçında hediye etmek istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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