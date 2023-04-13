Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde kan bağışı kampanyası organize edildi.



İlçe Müftülüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde Ulu Cami'nin bahçesinde gerçekleştirilen kampanyaya, müftülük personeli, Kur'an kursu öğrencileri ve vatandaşlar destek verdi.



İlçe Müftüsü Osman Gülge, kan vermenin hem dini hem de toplumsal sorumluluk açısından önemli bir görev olduğunu söyledi.



Gülbe, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunarak, "Kan vermek, İslam dininin insan hayatına verdiği değere uygun olarak teşvik edilen bir uygulamadır. Müftülük olarak kurumsal anlamda, bu anlamlı çalışmaya destek olmaya devam edeceğiz." dedi.



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