Espiye Belediyesinin altyapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor

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GİRESUN (AA) - Espiye Belediyesi tarafından kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Adabük ve Boncukçu mahalleleri, Gelevera deresi ile Gazi Mustafa Kemal caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Karadere, gazetecilere, kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Daha yaşanabilir Espiye hedefinde olduklarını ifade eden Karadere, 4 yıllık görev sürecinde de bunu başarma adına önemli adımlar attıklarını söyledi.

Espiye halkına verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini aktaran Karadere, hizmetlerin Espiye halkına hayırlı olmasını diledi.





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