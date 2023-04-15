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İBB Başkanı İmamoğlu Giresun ve Ordu'da "Halk Buluşması"na katıldı

AA

İBB Başkanı İmamoğlu Giresun ve Ordu'da "Halk Buluşması"na katıldı

GİRESUN/ORDU (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halk Buluşması" programları kapsamında, Giresun ve Ordu'da vatandaşlara hitap etti.

İmamoğlu, Giresun Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını alandakilere iletti.

Konuşmasında fındığa değinen İmamoğlu, "Giresun'un kişi başı gayrisafi milli hasılası neredeyse Türkiye'nin yarısı. Halbuki Allah aşkına şu güzellik nerede var? Giresun'un fındığı bile bu şehre yeter, biliyor musunuz? Ama eğer sen tarlada vatandaştan ürününü bedavaya alırsan, vatandaşın yüzlerce yıldır emek verdiği ürününü açıkçası tabiri caizse kelepire döndürürsen işte bu şehir fakir kalır." diye konuştu.

İmamoğlu, Giresun'un her katma değerini yücelteceklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fındığını da yücelteceğiz, tarımını da yücelteceğiniz, turizmini de yücelteceğiz, her şeyini yücelteceğiz. 13. cumhurbaşkanımızın dediği gibi sadece bu şehrin fındığını tarlasından 4 dolara almayacağız, 4 dolara aldığımız gibi bu şehirde fındığı insanlarımızın katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmesine katkı sunacağız. Dünyada 'fındık' dedin mi akla Giresun gelir, Ordu gelir. Sevgili kardeşim onun için biz hep birlikte bizlerin o değerlerini, ortak ürünlerini ayağa kaldırmalıyız."

- Ordu

İBB Başkanı İmamoğlu, Ordu'da da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitabında, çok güzel bir baharı karşılamak için bir arada olduklarını söyledi.

"Benim hemşehrilerim, iyi yönetici devletin gücünü vatandaşa gösteren yönetici değildir. Devletin şefkatini, devletin erdemini, devletin kucaklayıcı ruhunu herkese gösteren iyi yöneticidir. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Vatanın her köşesindeki insanı ayırt etmeden insanına hizmet eden, erdemli yönetici gibi davranan iyi insan olmaktır iyi yönetici." ifadelerini kullanan İmamoğlu, kendilerinin bu ahlakı temsil ettiğini aktardı.

İmamoğlu, bu birlikteliğin, memleketin her insanının oyunu istediğini kaydederek, tüm kalbiyle 14 Mayıs'ın Türkiye için büyük bir dönüm noktası olacağına inandığını dile getirdi.

O günün Türkiye için yeni bir başlangıç olacağını ifade eden İmamoğlu, "Ardından devleti hızla toparlayacağız. Devletimizi yeniden kurallar ve kurumlar devleti yapacağız. Devlet yönetiminin her kademesi hesap verecek. Devlet idaresinin her işi ve işlemini denetlenebilir kılacağız. Çünkü devletin her kurumu sizin. Orduluların, Türkiye'nin." diye konuştu.

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