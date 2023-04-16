Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Selahattin Altay
Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez (Dk. 16 Kuwas), Faruk Can Genç, Campuzano, Mejia, Görkem Sağlam, Sergio, Borja Sainz, Bajic
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Cofie, N'Jie, Saiz, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo
Gol: Dk. 18 Campuzano (Bitexen Giresunspor)
GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
10. dakikada sol kanattan Faruk Can Genç'in yerden ceza sahasına yaptığı ortada uygun pozisyondaki Görkem Sağlam'ın gelişine vuruşunda, top üstten az farkla auta gitti.
11. dakikada Hayrullah Bilazer'in pasında yerden ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Sergio'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
18. dakikada Kuwas'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında Campuzano, boş pozisyonda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
35. dakikada Saiz'in kullandığı serbest vuruşta Giresunspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde en son N'Jie'nin vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Bitexen Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.