Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Selahattin Altay

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez (Dk. 16 Kuwas), Faruk Can Genç (Dk. 74 Alper Uludağ), Campuzano (Dk. 86 Kadir Seven), Mejia, Görkem Sağlam, Sergio, Borja Sainz (Dk. 86 Doğan Can Davas), Bajic (Dk. 75 Murat Cem Akpınar)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 46 Gradel), Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 62 Charisis), N'Jie (Dk. 73 Hakan Arslan), Saiz, Ulvestad (Dk. 86 Ahmed Musa), Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo (Dk. 46 Yatabare)

Gol: Dk. 18 Campuzano (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Hayrullah Bilazer, Dk. 85 Borja Sainz, Dk. 90+6 Sergio (Bitexen Giresunspor), Dk. 85 Gradel, Dk. 87 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

57. dakikada sol çaprazdan Giresunspor ceza sahasına giren ve iki rakibinden sıyrılan Gradel'in vuruşunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

59. dakikada sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt'un yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada Giresunspor, 11 maç sonra ligde 3 puan aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.