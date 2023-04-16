Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, iyi oynamamalarına rağmen 3 puan almayı başardıklarını söyledi.



Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, çok önemli 3 puan aldıklarını belirtti.

Yüzde 100 kazanmaları gereken bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını aktaran Keleş, "Oyun olarak çok iyi oynamasak da 3 puan bizim için her şeyden önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. İlk yarıda öne geçtik. Ondan sonra skoru koruma düşüncesi oyunumuzu biraz kötü etkiledi. Kazandığımız topları biraz daha iyi değerlendirseydik, 2-0 da öne geçebilirdik. Stresli maçlar bunlar. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın emeğine sağlık." dedi.

Ligde son haftaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Keleş, "Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık. Ama her şey bitmiş değil. Ligin son haftasına kadar devam edecek bir yarış. Alacağımız 6 puan var. Bay haftamızı da geride bıraktık. Puan olarak geride gözüksek de, bunları da kattığımız da ileride avantaj olarak dönecek." diye konuştu.

Keleş, ligin 30. haftasında deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü karşılaşmasına odaklandıklarını vurgulayarak,"Önümüzde Ankaragücü maçı var. Ona hazırlanacağız. Perez sakatlandı, Borja Sainz cezalı olacak. Bu bizi zora sokacak. Ama biz mücadelemizi sonuna kadar yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.





-Demir Grup Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşmaya iyi başladıklarını söyledi.

Çalımbay, ölü topların bu sezon kendilerinin en büyük zaafları olduğuna işaret ederek, "Bugün de bütün üstünlük bizdeydi. Özellikle de ikinci yarı. Her türlü pozisyonu da yakaladık. Ama maalesef atamadık. Ama aynı şekilde, aynı golleri yemek bizi üzüyor. Sezon başından beri bireysel hatalar yapıyoruz ölü toplarda. Onlardan bir tanesinde de golü yedik." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Maçın başından sonuna kadar kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. Pozisyonlar da yakaladık. Onları da atamadık. Onun için hem böyle pozisyonları kaçırırsanız hem de aynı şekil gol yerseniz o zaman mağlubiyet gayet normaldir. Karşımızdaki takım 11 maçtır galibiyet alamamış. Mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Tabii ki agresif olacaklardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazımdı."



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