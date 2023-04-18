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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, FIFA'ya başvuran oyuncularla ilgili sorununu çözmeye çalışıyor

AA

Giresunspor, FIFA'ya başvuran oyuncularla ilgili sorununu çözmeye çalışıyor

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, alacaklarından dolayı FIFA'ya başvuran 11 futbolcunun 4'ü ile anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIFA'nın, oyuncu alacaklarından dolayı kulübe transfer yasağı getirdiğini anımsattı.

Yönetim kurulu olarak takımın içerisinde bulunduğu zor durumun yanı sıra FIFA'daki dosyalarla ilgili de süreci yakından takip ettiklerini belirten Ekiz, "FIFA'da süreci devam eden dosyalarımız var. Bu konuda gerek hukuk departmanımız gerekse yönetimimiz çok ciddi anlamda çalışmalar yürütüyor. Haziran ayında transfer yasağımızı kaldırmak için gereken ödemeyi yapmayı planlıyoruz. 82 milyon lira gibi bir rakam. Haziranda tahtamızın açılmasını sağlayamazsak ocak transfer döneminde açacağız." diye konuştu.

Daha önce Champness ile anlaşıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Ekiz, şöyle devam etti:

"FIFA'da dosyası bulunan Champness ile ödemesi konusunda anlaştık. Champness dışında 3 oyuncu ile daha anlaşma sağladık. Ancak sezon bitmediği için bunları dile getirmek istemiyoruz. Görüştüğümüz oyuncularla ilgili olumsuz bir durum yok. Hepsi olumlu yaklaşımlar gösteriyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kimse endişelenmesin ve aklında soru işareti olmasın. Zamanı geldiğinde bu konudaki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız."

Ekiz, bir yandan da mevcut kadrolarında bulunan isimlerle yeniden sözleşme imzalanması için görüşmeler yaptıklarını kaydederek, yönetim kurulu olarak gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili her türlü alternatifi değerlendirdiklerini söyledi.


- "Her maçımızda sonuna kadar 3 puan için savaşacağız"


Emrullah Ekiz, ligin 29. haftasında konuk ettikleri Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek 11 maç sonunda 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sivas galibiyetinin kazanamama şanssızlığını üzerlerinden atmalarını sağlayacağını belirten Ekiz, Giresunspor için güzel günlerin yakın olduğunu dile getirdi.

Ekiz, bundan sonraki her maçın final niteliğinde olduğuna işaret ederek, "Zaten 6 maçımız kaldı. Bu maçlara mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayarak ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Önceliğimiz bu. Her maçımızda sonuna kadar 3 puan için savaşacağız." diye konuştu.

Sahalarındaki maçlarda 3 puandan başka düşüncelerinin olmadığını kaydeden Ekiz, şunları söyledi:

"Dışarıda da kümede kalma mücadelesi verdiğimiz rakiplerimizle oynayacağız. Ankaragücü, İstanbulspor ve Ümraniyespor. Bunlarda da puan veya puanlar alacağız. 'Bizi şu kadar puan ligde tutar.' diye bir planlamamız yok. Puan hesabı yapmamamızın nedeni zaten bizim ligden düşme gibi bir düşüncemiz yok. Giresunspor bu ligi çok sevdi. Bu ligde öyle ya da böyle kalacağız. Sezonu 11-12. sıralarda tamamlamak amacımız. Oyuncularımıza, teknik heyetimize güveniyoruz, kenetlendik. Bu zor sürecin üstesinden geleceğiz. Kimse endişe duymasın."


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